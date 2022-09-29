"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними

Бой между казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-1) и Арманом Царукяном (18-3) в рамках UFC был неизбежным. Так охарактеризовал разработку этого противостояния менеджер обоих файтеров Саят Абдрахманов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он объяснил, почему его бойцы не нашли других оппонентов.

Бой между 31-летним Исмагуловым и 25-летним Царукяном, отлично знающими друг друга, пройдет на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) в ночь на 18 декабря. На счету Дамира пять побед в пяти поединках в промоушене, а Арман имеет пять выигрышей при двух поражениях в UFC. В настоящий момент Царукян замыкает топ-10 рейтинга легкого веса, а Исмагулов располагается на 12-й строчке.

"Я думаю, ни для кого не секрет, что я противник того, чтобы мои бойцы дрались друг против друга. И в данной ситуации я сделал все от себя зависящее, чтобы избежать этого поединка. Все началось с того, что Дос Аньос отказался драться с Арманом 19 ноября, а другие бойцы из топ-15 либо травмированы, либо уже имеют бой. В итоге этот поединок был предложен Дамиру, а он сейчас находится в той ситуации, в которой он не может отказаться от боя, так как его контракт заканчивается в январе. И мы планируем в январе изучить предложения от всех организаций. В случае отказа от боя контракт Дамира автоматически продлился бы еще на полгода, что ограничило бы наши варианты по предложениям в будущем.

Арман же не захотел простаивать, потому что в случае отказа ему пришлось бы ждать нового соперника еще неизвестно сколько времени. В данном случае получилось так, что этого боя было не избежать. Но я не сомневаюсь, что этот поединок повысит акции обоих бойцов. Я не представляю сценарий, по которому этот поединок может быть скучным. Самое главное, чтобы после боя оба были без травм. Оба бойца - профессионалы, поэтому уверен, что все пройдет на высоком уровне.

Также стоит отметить, что оба бойца ранее готовились в American Top Team. И, возможно, эту подготовку они пройдут в одном зале. Так что здесь их объединяет не только одна менеджмент-компания, но и зал, в котором они будут готовиться. Посмотрим, еще времени много до боя. Все, что угодно, может произойти", - сказал известный менеджер.

Напомним, что информация о поединке между Исмагуловым и Царукяном появилась этим утром.

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