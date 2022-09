Из топ-10? Дамир Исмагулов получил следующего соперника в UFC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в легкой весовой категории, получил следующего соперника в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz. Названа и дата противостояния.

Датский журналист Марсел Дорфф называет имя конкурента, о котором ранее рассказал сам Исмагулов.

"Громкий бой состоится 17 декабря на #UFCVegas66. Арман Царукян сразится с Дамиром Исмагуловым в легком весе", - пишет источник.

Добавим, что 31-летний Исмагулов в UFC, занимающий 12-е место в рейтинге легкого веса, выиграл все пять проведенных боев (24-1 - общая статистика боев), а 25-летний Царукян - замыкает топ-10 и победил в шести поединках из семи (18-3).

