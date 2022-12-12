"Самый казахский ивент UFC". Почему нельзя пропустить последний турнир 2022 года

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Fight Night 216 с участием двух представителей Казахстана и одного этнического казаха из Китая. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о долгожданных поединках и времени их начала.

Ивент пройдет на арене UFC Apex, а главным событием вечера станет противостояние топовых американских средневесов Джареда Каннонира (15-6) и Шона Стриклэнда (25-4). Всего ожидаются 14 боев, шесть из которых пройдут в главном карде.

Откроет турнир поединок в легчайшем весе с участием казахстанца Сергея Морозова (18-5). Его соперником будет американец(10-3-0-1). Обоим бойцам по 33 года, и для обоих это будет пятое выступление в UFC. Пока на счету файтера из Актобе две победы и столько же поражений в промоушене. У Ньюсона одна победа, два поражения, а также один поединок, признанный в итоге несостоявшимся.

Этот бой начнется в 03:00 по времени Астаны. Его в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Матч! Боец", а также по подписке UFC Fight Pass.

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В четвертом по счету поединке предварительного карда свой второй бой в UFC проведет этнический казах из Китая Махсат Кайсар (9-1). Его соперником будет мексиканец(13-3). Махсату всего 23 года, а его оппоненту 28 лет, но это вряд ли будет играть какую-то роль в октагоне.

В июне Кайсар дебютировал в UFC, на второй минуте поединка нокаутировав американца Стива Гарсию и заработав бонус в размере 50 тысяч долларов. Теперь казахскому файтеру предстоит второй бой, уже против другого Гарсии.

Это противостояние пройдет в легком весе и начнется ориентировочно не ранее 04:00 по столичному времени. Бой в прямом эфире можно будет посмотреть так же на "Матч! Боец" либо UFC Fight Pass.

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В соглавном событии вечера состоится бой, которого многие так долго ждали, - противостояние топовых легковесов(18-3) и Дамира Исмагулова (24-1). 26-летний Царукян занимает девятую строчку в рейтинге дивизиона, а 31-летний Исмагулов располагается на 12-м месте.

У них много общего. Они оба большую часть жизни прожили в России, не раз вместе тренировались, а еще у них один менеджер - Саят Абдрахманов. Кстати, он был против проведения боя между двумя своими бойцами.

Арман возвращается в клетку после поражения от поляка Матеуша Гамрота, а Дамир идет на серии из 19 побед кряду. Сейчас у Царукяна пять побед при двух поражениях в UFC, а у Исмагулова пять выигрышей в пяти боях, но все решением.

Этот бой начнется примерно в 08:00 по времени Астаны. Его покажут телеканалы "Матч ТВ", Setanta Sports 1 и приложение UFC Fight Pass.

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