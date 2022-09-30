Дрался с 15 тувинцами и хотел попросить у Путина работу. Интересные факты о следующем сопернике Исмагулова в UFC

Бой казахстанца Дамира Исмагулова (24-1) и российского файтера армянского происхождения Армана Царукяна (18-3) в UFC уже сейчас можно назвать одним из самых ожидаемых спортивных событий концовки 2022 года в Казахстане. Те, кто следят за UFC, знают, что у Царукяна неплохой послужной список, он десятый номер легкого веса и один из бойцов казахстанского менеджера Саята Абдрахманова.

В этом материале корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее о жизни 25-летнего Царукяна, его взглядах, скандалах и прочих фактах, не известных широкой общественности. К примеру, мало кто знает, что Арман является выходцем из достаточно состоятельной семьи или о том, что он несколько раз лично встречался с Владимиром Путиным.

Из хоккея в смешанные единоборства

Царукян в раннем детстве начал заниматься вольной борьбой, но затем стал совмещать с хоккеем на льду. Тогда вместе с семьей будущий файтер UFC жил на Дальнем Востоке в Хабаровске, поэтому он оказался в системе клуба "Амур", ныне выступающего в КХЛ. До 18 лет он играл в хоккей, но когда не попал в основной состав, то решил сосредоточиться на боевых видах спорта.

К борьбе он добавил боевое самбо, а затем стал постигать азы грэпплинга. В сентябре 2015-го, в возрасте 18 лет, Царукян дебютировал в ММА среди профессионалов, победив соперника техническим нокаутом в первом раунде.

Состоятельный отец, дом в Лас-Вегасе и собственный бизнес

Арман родился в семье бизнесмена Наири Царукяна и Анаид Акопян. В интервью YouTube-каналу Olymp Fight Club боец рассказывал о той мотивации, которую ему дал отец. По словам Царукяна-младшего, его отец каждый день работает с шести утра и до самой ночи. И даже после застолья или других мероприятий он все равно просыпается в шесть утра и требует того же от своих подчиненных. В противном случае работников ждет увольнение.

С детства Царукян со своим старшим братом помогал отцу по работе. Уже в 11 лет за помощь в бизнесе отец платил Арману зарплату - 500 рублей в час. И уже тогда будущий боец UFC ставил себе цели, к примеру, купить себе мопед. Об этом он рассказывал YouTube-каналу Salim.

У самого Армана сейчас тоже есть бизнес. Они с братом открыли в Краснодаре компьютерный клуб, только на ремонт которого потратили порядка 12-13 миллионов рублей (90-97 миллионов тенге по нынешнему курсу). Как рассказывал Царукян "Вестнику ММА", они с братом купили около 30 самых крутых компьютеров и PlayStation.

Любопытно, что у Царукяна нет автомобиля мечты, и виной этому то, что отец купил ее ему в 16-летнем возрасте. Это был Subaru STI. В этом он признался YouTube-каналу Blockasset. Тем не менее он покупает себе новые машины и отправляет их в Армению или Россию. Одна из следующих целей для покупки - это дом в Лас-Вегасе. Именно в этом городе UFC часто проводит турниры (бой с Исмагуловым тоже пройдет там), поэтому Арман хочет приобрести недвижимость, чтобы жить там перед боями, а в межсезонье сдавать дом в аренду. Об этом он рассказывал "Спорту 24".

В том же интервью Царукян объяснил, что в целом жизнь в США дорогая. По его словам, ежемесячно у него уходит порядка десяти тысяч долларов (4,75 миллиона тенге), а чтобы купить брендовые шорты, то приходится раскошелиться на 1500 долларов (712,5 тысячи тенге).

Кроме того, Арман может позволить себе шеф-повара и диетолога из Италии, работа которого обходится ему в десять тысяч долларов. Этот человек полностью контролирует рацион питания бойца и помогает ему в сгонке веса. Подробности он раскрыл на Heroes MMA Podcast.

Встречался с Путиным и хочет работать в Госдуме

В прошлом году Царукян дал интервью YouTube-каналу "Кибер Ниндзя", в котором рассказал о встречах с Президентом РФ Путиным. Как вспоминает сам боец, он виделся с главой государства два или три раза. В частности, он участвовал в турнире "Самбо-70", который был организован в честь Путина, а затем сам Президент награждал победителей. Поэтому у Царукяна есть несколько фото с ним.

Одно из таких фото помогло Арману в жизни, об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ". Оказалось, однажды бойца не пропускал сотрудник ДПС (дорожно-патрульная служба. - Прим. автора), и Арману пришлось показать грамоту из Госдумы. Но сотрудник усомнился в грамоте, так как там не было печати. А когда Царукян показал ему фотографию с Путиным, то его сразу же пропустили.

YouTube-каналу Salim Арман заявил, что в случае очередной встречи с Путиным попросил бы у него работу. "Чтобы в Думу меня взяли. Я хотел бы работать в спортивной тематике где-нибудь в госструктурах. Может, буду работать в UFC, может, в Минспорта пойду, посмотрим", - сказал он.

Скандальные высказывания и критика

Царукяна называли мошенником из-за того, что он рекламировал компанию, занимающуюся инвестированием в криптовалюту. Как оказалось, компания оказалась непроверенной, и в итоге несколько человек остались обманутыми.

Также Арман публично заявлял, что Армения его не любит. Как он рассказал на своем YouTube-канале, Армения отказалась давать ему гражданство, хотя его родители армяне, и в UFC он поднимает армянский флаг. Кстати говоря, родился Царукян в городе Ахалкалаки (Грузия), который населяют в большей степени армяне. Но в настоящий момент гражданство у Армана одно - российское.

Англоязычному YouTube-каналу The Sevan Podcast спортсмен рассказал, что в России есть "шесть-десять нормальных городов". Остальные города он назвал бедными и плохими, заявив, что там люди зарабатывают по 300 долларов (142,5 тысячи тенге) и буквально выживают. Также он объяснил, что для таких людей лучший отпуск - это поездка в Москву, и то на поезде, а не на самолете.

В 2020-м он дал интервью "Вестнику ММА", в котором сделал громкое заявление: "В России 95 процентов бойцов на допинге". Также он обвинил лигу АСА в том, что зрелищность некоторых их поединков объясняется наличием допинга у спортсменов. Именно по этой причине он не стал выступать в этой лиге. А вот президент промоушена Майрбек Хасиев в жесткой форме ответил Царукяну в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", заявив, что как раз-таки в UFC 95 процентов бойцов на допинге.

В 2019-м Царукяна критиковали за совместное фото с Дастином Порье во время тренировочного процесса. Тогда американец готовился к титульному бою против Хабиба Нурмагомедова, и в России Армана назвали предателем, предположив, что он готовит Дастина к поединку с "Орлом". Но в итоге Царукян объяснил, что в зале есть сотни других бойцов, и каждый там занимается своим делом.

Его называют "чемпионом мира по интервью" за неправдоподобные истории

К примеру, YouTube-каналу Salim Арман рассказывал, как несколько лет назад вступился за девушку, которую бил рукопашник, являющийся выпускником института ФСБ (Федеральная служба безопасности. - Прим. автора). По словам бойца, он попросил мужчину извиниться, но тот отказался. В итоге все дошло до драки, и когда Царукян понял, что его оппонент - рукопашник, то провел тейкдаун и задушил его. Разумеется, в Сети не все поверили в то, что история действительно приключилась с Арманом.

В том же интервью он рассказал, как в 12-13-летнем возрасте подрался с 15 военнослужащими-тувинцами. В доме будущего бойца работали рабочие в количестве 40 человек. Однажды Арман повез одного из них к ларьку, чтобы тот купил пиво, но там на рабочего набросились военнослужащие, которых рассказчик уверенно назвал тувинцами. Царукян решил съездить за "подкреплением", и в итоге 40 рабочих вместе с Арманом побили военнослужащих. Как выразился сам Царукян, они там "всех поотключали".

Семейные ценности и мечты

Царукян женился в 22 года, а его избранницей стала девушка по имени Милена. В начале 2020-го у пары родилась дочь, которую Арман, судя по всему, назвал в честь своей матери - Анаид. К настоящему моменту у бойца есть две дочери.

YouTube-каналу Salim он рассказал, что тренировался даже в день свадьбы, проснувшись в шесть часов утра. Оказалось, что уже тогда Царукян готовился к бою против Ислама Махачева, поэтому тренировочный процесс, несмотря на свадьбу, не прерывал.

В прошлом году боец дал интервью YouTube-каналу KubanArm, в котором рассказал, что его мечта - это иметь пятерых детей, двух дочек и трех сыновей.

Гоняет много веса, питается здоровой пищей и не боится вызовов

Царукян выступает в весовой категории до 70 килограммов и частенько гоняет с 83-84 килограмм. По словам бойца, он начинает процесс сгонки веса за четыре недели до поединка. В UFC его считают крупным для этого дивизиона, о чем он рассказал "Вестнику ММА".

Несмотря на тяжелую сгонку веса, Арман не дает себе расслабиться даже в межсезонье. Он любит есть орехи и сухофрукты, которые запивает кофе и чаем. При этом он не пьет газировку и не помнит, когда вообще в последний раз питался фастфудом. Об этом он рассказывал YouTube-каналу "Ушатайка".

Также известно, что Царукян считает себя бойцом-универсалом. Он не раз признавался, что с соперниками-ударниками хочет работать в стойке, а с борцами - в партере.

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Сейчас на счету Царукяна 18 побед при трех поражениях в профессиональной карьере. В UFC он одержал пять побед, а проиграл дважды - Махачеву и поляку Матеушу Гамроту в последнем бою.

Напомним, что бой между Исмагуловым и Царукяном состоится на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) в ночь на 18 декабря.

"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними

Фото: ХК "Северсталь" (1), Instagram/arm_011 (2,4,6), UFC (3,5,7,8,9)©️

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