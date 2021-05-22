Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки на дуэли взглядов перед турниром UFC

На дуэли взглядов казахский боец Дамир Исмагулов (19-1) из России и бразилец Рафаэль Алвес (19-9) не подали друг другу руки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Неприязненные отношения между файтерами возникли после того, как бразилец выложил в соцсетях видеоролик, на котором двое мужчин убивают крысу - Алвес добавил эмодзи флагов Бразилии и Казахстана, что не понравилось Исмагулову.

Напомним, что турнир UFC Vegas 27 состоится в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США). На нем также выступит еще один казахский боец Сайран Нурданбек (19-6) из Китая. Его соперником будет австралиец Джош Кулибао (8-1-1).

Главный бой вечера пройдет в легчайшем весе между американцами Робом Фонтом (18-4) и Коди Гарбрандтом (12-3).

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