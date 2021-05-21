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В одном карде. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию турнира UFC c участием казахских бойцов

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В одном карде. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию турнира UFC c участием казахских бойцов
Сайран Нурданбек. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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В ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 27 с участием двух казахских бойцов - Дамира Исмагулова (19-1) из России и Сайрана Нурданбека (19-6) из Китая. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, в какое время будут биться файтеры, где посмотреть прямую трансляцию, а также кто еще будет выступать на предстоящем ивенте. 

Очередной турнир промоушена UFC включит в себя 13 поединков в девяти разных весовых категориях. Предварительный кард события - прелимы - начнутся в ночь на воскресенье, в 02:00 по времени Нур-Султана. Главный кард стартует в 05:00 утра. 

Прямую трансляцию будет осуществлять телеканал UFC ТВ. На территории Казахстана его можно подключить через платформу Tv-Com.

Турнир откроет бой Исмагулова и его соперника Рафаэля Алвеса (19-9) из Бразилии. Два легковеса выйдут в клетку не ранее 02:00 часов ночи. Ранее казахский боец из команды DAR Team Pro назвал своего соперника "просто тупым" и обосновал свои слова. 

Подробнее о том, что из себя представляет дебютант UFC Алвес, можете прочитать по этой ссылке. Ранее об этом поединке порассуждал комментатор UFC ТВ Олег Володин.

Уже в третьем поединке вечера в клетке окажется представитель Китая, этнический казах Сайран, более известный как Шаилан. Соперником полулегковеса будет Джош Кулибао (8-1-1) из Австралии. Подробнее о поединке между Нурданбеком и Кулибао можно прочитать здесь

Это противостояние начнется ориентировочно в 03:00.

Во втором бою главного карда встретятся два представителя наилегчайшего веса - чех Давид Дворак (19-3) и бразилец Раулиан Пайва (20-3). Они занимают 11-е и 12-е места в рейтинге дивизиона. Сейчас 28-летний Дворак идет на серии из 15 побед, две из них - в UFC.

25-летний Пайва является экс-соперником казахстанца Жалгаса Жумагулова (13-5). В июле 2020 года боец из команды Arlan MMA Pro Team дебютировал в промоушене в поединке против Раулиана. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу бразильцу, хотя многим показалось это решение, мягко говоря, странным. 

Это был последний поединок Пайвы. Сейчас он идет на серии из двух побед. 

Бой между Двораком и Пайвой начнется ориентировочно в 05:30.

В соглавном поединке вечера встретятся две топовые представительницы женского минимального веса - китаянка Янь Сяонань (13-1-0-1), занимающая третье место в рейтинге претенденток, а также американка Карла Эспарза (17-6), идущая в списке четвертой. 

Беспроигрышная серия 31-летней Янь состоит из 12 поединков, также она победила в шести боях UFC подряд. 33-летняя Карла дебютировала в промоушене в 2014 году, сейчас у нее стрик из четырех удачных поединков кряду. 

Этот бой начнется примерно в 07:00.

Турнир возглавят два бойца из легчайшего веса - американцы Роб Фонт (18-4) и Коди Гарбрандт (12-3). Они, так же как и Сяонань с Эспарзой, занимают третье и четвертое места в рейтинге своего веса. 

33-летний Роб идет на серии из трех побед, а в последнем поединке он нокаутировал в первом раунде экс-претендента на пояс Марлона Мораеса (23-8-1). Что касается экс-чемпиона, 28-летнего Гарбрандта, то он в июне прошлого года нокаутировал Рафаэля Ассунсао (27-8), закрыв этой победой болезненную серию из трех поражений. 

Начало главного события UFC Vegas 27 - ориентировочно в 07:30.

Отметим, что это будет первый турнир, в котором примут участие сразу два бойца, имеющих прямое отношение к Казахстану. В октябре прошлого года планировалось, что в одном карде дебютируют казахстанцы Шавкат Рахмонов (13-0) и Сергей Морозов (16-5), но не срослось из-за отказа соперника второго по медицинским причинам. В январе в UFC хотели объединить выступления Жумагулова и Морозова в один вечер, но и эти планы были скорректированы - одноклубники подрались на соседних турнирах. 

Ранее заявление перед своим дебютным поединком в UFC сделал Нурданбек.

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Нурданбек Сайран Казахстан Китай Россия США Лас-Вегас Жумагулов Жалгас Рахмонов Шавкат Морозов Сергей

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