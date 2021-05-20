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"Очень нужна досрочная победа". Комментатор UFC ТВ - о поединке Исмагулова и провокации от соперника с флагом Казахстана

Боец выйдет в октагон в выходные.

"Очень нужна досрочная победа". Комментатор UFC ТВ - о поединке Исмагулова и провокации от соперника с флагом Казахстана
Дамир Исмагулов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Комментатор телеканала UFC ТВ Олег Володин поделился мнением о предстоящем поединке казахского бойца из России Дамира Исмагулова (19-1), который выйдет в октагон уже в ночь на это воскресенье, 23 мая. В интервью корреспонденту Vesti.kz эксперт уделил внимание длительному простою файтера из Оренбурга, рассказал о сильных сторонах соперника из Бразилии и оценил шансы Исмагулова прорваться в топ-15 легкого веса UFC.

О том, как может сказаться длительный перерыв

"Исмагулов - удивительно талантливый боец, но при этом удивительно тихий и скромный. Его совершенно не знают в США, а теперь еще и длительный простой навалился. Скажется ли он? Некоторые бойцы говорят, что "ржавчина" - это вымысел. Но мы неоднократно видели, что бойцы тяжело вкатываются в бой, когда возвращаются после длительного перерыва. Обратные примеры тоже много раз видели, так что гадать тут не имеет особого смысла".

Об эмоциональной составляющей боя и важности финиша для Дамира

"На мой взгляд, соперник для возвращения вполне подходящий. Рафаэль Алвес (19-9) опасен в партере, у него есть удар, но при этом ни тот, ни другой навык не способны удивить Исмагулова, - у него бойцовские умения выше на порядок. Но есть важный нюанс: бразилец очень неудачно начал раскручивать бой, изобразив у себя в инстаграме победу над крысой и прилепив туда флаг Казахстана. Так что Дамир впервые может выйти на бой максимально эмоциональным. Если это произойдет, поединок может существенно отличаться от того, что мы видели в его исполнении в первых трех боях в UFC. Вполне возможно, бразилец на это и рассчитывает. Поскольку в чистых навыках ему вряд ли удастся победить. Для Исмагулова это тоже может обернуться плюсом, так как все победы до этого были решениями, очень нужна досрочная".

О том, почему попасть сразу в топ-15 будет трудно

"Шанс войти в топ-15 есть только в случае яркого финиша. Недавно на 15-ю строчку рейтинга вышел Тьяго Мойзес, которого Исмагулов уже побеждал, но это, как говорится, "было давно и неправда". После этого бразилец выдал серию из трех побед, причем все они над соперниками, которые в разное время были в топ-10. И еще один важный нюанс: Мойзесу уже дали Ислама Махачева, и этот бой будет громче, если бразилец так и останется в топ-15. Так что я бы не ждал, что Мойзеса оттуда уберут до июля. В случае победы у Дамира будет одна из самых длинных победных серий в дивизионе, но длительный простой и низкий уровень оппозиции не позволят вытеснить кого-либо из топ-15. Не забывайте, что дивизион сейчас просто напичкан талантами, а Алвес - всего лишь дебютант, пусть и с чемпионским опытом за плечами".

О весовой категории бразильца и заблуждениях зрителей

"Кстати, многие говорят о том, что бразилец будет драться не в своей категории. Это заблуждение, поскольку у него много боев именно в легком весе, он был чемпионом Titan FC в легком весе, попытка уложиться в 145 фунтов - это, скорее, просто неудачная попытка получить преимущество в габаритах на уровне UFC. Чем эта попытка обернулась, мы все помним. Теперь он рекордсмен UFC по перевесу".

Напомним, что поединок Исмагулова, не выступавшего с августа 2019 года, пройдет на турнире UFC Vegas 27. В соперниках будет дебютант промоушена Алвес. Событие примет Лас-Вегас (Невада, США). Также в этот вечер в UFC дебютирует казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (19-6).

Отметим, что все бои прелимов и главного карда будут показаны в прямом эфире телеканала UFC ТВ. На территории Казахстана его можно смотреть через платформу Tv-Com.

Ранее мы назвали три веские причины, почему Исмагулов все же сумеет пробиться в топ-15 рейтинга легкого веса после возможной победы над Алвесом.

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Россия Бразилия США Лас-Вегас

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