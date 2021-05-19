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Три веские причины, или почему Исмагулов будет в топ-15 рейтинга UFC

Для этого достаточно победить в воскресенье.

Три веские причины, или почему Исмагулов будет в топ-15 рейтинга UFC
Дамир Исмагулов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Уже на этих выходных в октагон UFC вернется казахский боец из России, представитель команды DAR Team Pro Дамир Исмагулов (19-1). Он является первым файтером с флагом Казахстана, которому удалось закрепиться в промоушене. Корреспондент Vesti.kz считает, что Исмагулову по силам пробиться в топ-15 лучших представителей легкого веса, если ему удастся победить в эти выходные.

В ночь на воскресенье Дамир встретится в клетке с представителем Бразилии Рафаэлем Алвесом (19-9). Турнир UFC Vegas 27 пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). Может ли Исмагулов войти в топ-15 легкого веса, если победит Алвеса? Это вполне вероятно, судите сами. 

Во-первых, если Дамиру удастся победить, то для него это будет четвертая победа в четырех выступлениях под эгидой UFC. Лучшей текущей серией побед в легком весе владеет новоиспеченный чемпион Чарльз Оливейра (31-8-0-1), который одолел девятерых соперников кряду. Далее идут входящие в топ-10 Бенеил Дариуш (21-4-1) и Ислам Махачев (19-1), у которых по семь побед подряд. Следом с серией из трех викторий идут сам Исмагулов, Арман Царукян (16-2) и Тьяго Мойзес (15-4).

Победа над Алвесом позволит Исмагулову занять чистое четвертое место по длине текущей победной серии в дивизионе. Это уже большой аргумент. 

Во-вторых, не стоит недооценивать былые заслуги бойца из Оренбурга. Ранее он был чемпионом в лиге М-1 Global, поэтому четыре победы на старте карьеры в UFC никого не должны удивлять. Выступления других экс-чемпионов М-1 в UFC, среди которых Александр Волков (33-8, 7-2 - в UFC), Рамазан Эмеев (20-4, 5-1 - в UFC) и многие другие, уже демонстрировали уровень российского промоушена. Возможно, что и класс мастерства Исмагулова будет окончательно раскрыт после очередной победы. 

В-третьих, сейчас на 15-м месте в рейтинге находится бразилец Мойзес. В своем последнем бою Исмагулов победил как раз таки его, а случилось это в конце августа 2019 года. Дамир, победив Алвеса, превзойдет успешную серию Мойзеса, которого он уже одолел. Вполне логично будет поставить Исмагулова в рейтинге выше Тьяго, у которого на июль запланирован поединок с Махачевым. 

Теперь 30-летнему Исмагулову нужно лишь верно настроиться на поединок и выйти из него победителем. Еще лучше будет, если Дамиру удастся победить досрочно. Дело в том, что все три поединка в UFC Исмагулов выиграл судейским решением. Теперь казахскому файтеру, у которого за карьеру девять нокаутов и один сабмишен, не помешал бы финиш на самой крупной арене в мировом ММА.

Напомним, что на этом же турнире выступит еще один казахский боец, представитель Китая Сайран Нурданбек (19-6), более известный как Шаилан.

Подробнее о сопернике Исмагулова можно прочитать здесь.

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Россия Бразилия США Лас-Вегас

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