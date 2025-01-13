Как и почему в Казахстане ухудшилось отношение к Хабибу. Правы ли они и причем тут Рахмонов?

Хабиб Нурмагомедов (29-0) - легендарная личность для мирового ММА, который вывел этот вид спорта на новый уровень и открыл интерес к нему во многих регионах. Отношение к Орлу всегда было теплым и в Казахстане, где его встречали с распростертыми объятиями, а болельщики не давали прохода, желая сфотографироваться с кумиром. Но сейчас такой сильной любви к Хабибу в Казахстане нет, она улетучилась буквально в один момент. Корреспондент Vesti.kz решил разобраться в том, что изменилось в отношении казахстанских фанатов ММА к Хабибу.

Во всем мире хватает людей, которые вообще заинтересовались ММА благодаря Хабибу. В Казахстане таких болельщиков тоже немало. Но несмотря на то, что отношение к нему будто бы охладели, по-прежнему есть преданные болельщики, которые поддерживают не только Хабиба, но и всю его команду.

Но почему в соцсетях все чаще можно заметить негативные комментарии пользователей из Казахстана по отношению к Хабибу?

Честные слова Нурмагомедова про Казахстан и местных людей из эксклюзивного интервью нашему изданию в 2021 году:

Практически все причины связаны с Рахмоновым

Так или иначе испорченное отношение многих казахстанских фанатов ММА к Хабибу связано с личностью Шавката Рахмонова (19-0). Непобежденный полусредневес укрепляет свой статус восходящей звезды мирового ММА с каждым проведенным поединком. Уже в следующем бою он должен подраться за звание сильнейшего бойца своей весовой категории в UFC.

Но что не так в отношении к Хабибу? Ведь экс-чемпион уже завершил карьеру, он выступал в легком весе, да и взаимоотношения у него с Шавкатом нормальные, уважительные...





Дружба и помощь главному конкуренту Шавката

С 2022 года к команде Хабиба примкнул уже входивший в число топ-15 полусредневесов UFC Белал Мухаммад (24-3-0-1). Тогда вряд ли кто-то видел в американском палестинце будущего чемпиона. И под руководством Нурмагомедова он подготовился к бою с непобежденным и перспективным Шоном Брэди, у которого на тот момент был рекорд 15-0.

Многих результат этого боя серьезно удивил. Белал не только обошелся без борьбы, под которую заточен его стиль, но и полностью переиграл соперника в стойке, нокаутировав его во втором раунде. Так отношение к Белалу стало более серьезным, а наставнические способности Хабиба, в глазах фанатов, взлетели до небес.

С тех пор Мухаммад и Хабиб стали еще ближе. Братья по вере не только работали в кэмпах перед боями, но и могли поддерживать форму вместе, сидеть за одним столом. В общем, это переросло в настоящую крепкую дружбу. Белал стал частью большой команды Нурмагомедова.



Летом 2024 года Мухаммад стал чемпионом UFC, победив Леона Эдвардса. В это же время Рахмонов уже дошел до статуса главного претендента в погоне за чемпионством. Поэтому Мухаммад сразу же стал восприниматься казахстанскими фанатами Рахмонова как врагом номер один, а Хабиб, который дружит с палестинцем и помогает ему, тоже подвергся критике.

Те, кого обидела давняя дружба Хабиба с Белалом, решили напомнить, что Нурмагомедова всегда с теплом встречают в Казахстане, как почетнейшего гостя. Они припомнили, что Хабиб неоднократно признавался в любви к стране и казахскому народу.

Но дружба с Белалом для многих болельщиков стало своего рода предательством со стороны дагестанца.





Близкий друг Хабиба тоже настроен "отобрать мечту" Рахмонова

Помимо дружбы с Белалом, казахстанских любителей ММА стали задевать громкие планы близкого друга Хабиба - Ислама Махачева (26-1) - по переходу в полусредний дивизион и оформлению двойного чемпионства.

Даже сейчас, в рамках подготовки к четвертой защите титула в легком весе против Армана Царукяна (22-3), Махачев бегло отвечает на вопросы журналистов, повторяя, что хочет как можно скорее побиться за чемпионство в соседнем дивизионе.

Это тоже напрягает некоторых болельщиков из Казахстана, которые не хотят, чтобы кто-то вставал на пути Рахмонова к титулу и наращиванию своего наследия. Тем более Махачев тоже называл казахский народ братским.

Если все это суммировать, то можно объяснить, почему многие казахстанцы, еще несколько лет назад не пропускавшие ни одного боя Хабиба, стали его недоброжелателями. Именно этим словом можно описать их сейчас. Потому что, на фоне всех событий, эти люди стали болеть за соперников Махачева и Умара Нурмагомедова (18-0), которых ждут титульные бои против Царукяна и Мераба Двалишвили (18-4).

Правы ли фанаты, поменявшие свое отношение к Хабибу?

У каждого свое отношение ко всему, но в целом, если разбираться в этой, более глобальной ситуации, то действия болельщиков ММА нелогичны. Хочется начать с того, что Хабиб никогда не говорил ничего плохого о Казахстане или Рахмонове. Он, напротив, желал удачи казахстанским бойцам и радовался их успехам.

Во-вторых, дружба Хабиба с Белалом началась задолго до истории боя между ним и Рахмоновым. И он не может взять и прекратить дружбу только чтобы это не задевало каких-то посторонних людей. Нельзя забывать, что это спорт, а не война или вражда.

В-третьих, планы Махачева никак не связаны с личным желанием Хабиба и его амбициями. Ислам хочет достичь двойного чемпионства, потому что это его цель и мечта. И эта цель была бы вне зависимости от того, претендует Шавкат на звание чемпиона или нет.



Те, кто пытается построить на этом фундамент для хейта Хабиба в Казахстане, либо сомневаются в способностях Рахмонова, либо слишком верят в то, что присутствие Нурмагомедова в одном зале с Белалом даст палестинцу нечеловеческую силу. Но все это не более чем бред.

В спорте каждый хочет достичь поставленных собою целей. Хабиб своего уже добился и ушел из спорта непобежденным. И теперь к своим целям стремятся Рахмонов, Мухаммад, Махачев и остальные. Но как это всегда бывает в спорте, цели могут пересекаться.

И в данной ситуации фанатам необходимо понимать: чтобы поддерживать своего бойца, необязательно менять свое отношение к противнику или его друзьям. На таком уровне все решается на уважении и в честном поединке.

Накануне Хабиб попал в скандальную ситуацию: экс-чемпиона UFC высадили из самолета в США, а сам спортсмен назвал это провокацией.