Хабиб назвал провокацией инцидент на борту самолета

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент на борту самолета со своим участием, передают Vesti.kz.

Ранее его высадили из самолета после спора с бортпроводницей.

"Прежде всего, хочу уточнить, что это были Frontier Airlines, а не Alaska airline.

Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать.

Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения.

Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию.

Я думаю людям нужно быть более добрее", - написал Нурмагомедов в соцсетях.