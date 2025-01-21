Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение брата в бою за титул UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата Умара Нурмагомедова в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 18 января в Лос‑Анджелесе (США) на турнире UFC 311 и завершился победой обладателя чемпионского пояса в легчайшем весе Двалишвили единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало для 29-летнего Умара первым в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед.

"Умар, выше голову, младший. Ты показал, что ты один из лучших в мире. В данный момент нам есть над чем работать. Проведем работу над ошибками и вернемся в титульную гонку", - написал Хабиб Нурмагомедов в социальной сети.

Умар дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провел свой первый поединок в UFC. Сейчас он занимает второе место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса.

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