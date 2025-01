У Двалишвили "появился" новый соперник после победы над Нурмагомедовым

Чемпион легчайшего веса UFC из Грузии Мераб Двалишвили (19-4) получил сообщение от потенциального оппонента по следующему поединку. На титульный бой рассчитывает россиянин Петр Ян (18-5), сообщают Vesti.kz.

31-летний Ян, уже являвшийся чемпионом дивизиона с 2020 по 2021 годы, обратился к Мерабу в соцсетях.

Congratulations machine @MerabDvalishvil that was impressive. Can’t wait to run it back with you 👊🏼