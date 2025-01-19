Кто фаворит в бою Махачев - Рахмонов? Казахстанский боец ответил на вопрос

Казахстанский боец ММА Артем Резников (25-8) высказался о потенциальном противостоянии российского чемпиона в легком весе UFC Ислама Махачева (27-1) с непобежденным топом полусреднего дивизиона из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (19-0). Он признался, что очень хотел бы посмотреть этот бой, сообщают Vesti.kz.

- Можно ли сказать, что поединок против Шавката - это потенциально самый сложный бой в карьере Махачева?

"Я думаю, да. Плюс поединок против Армана Царукяна, я слышал, в какой он форме - как хорошо дышит, как хорошо работает. У Ислама два поединка, которые я бы с удовольствием посмотрел (с Рахмоновым и Махачевым). Они будут очень тяжелыми. Буду ли считать Махачева фаворитом? С Арманом он небольшой фаворит, а с Шавкатом, блин, это весовая 77 килограммов, я даже не знаю как рассматривать... Тяжело мне сказать, потому что человек (Махачев) не дрался в 77", - сказал Резников в интервью YouTube-каналу Sport24: Культура бития.

Отметим, что Рахмонов является следующим претендентом на пояс в полусреднем весе. Что касается Махачева, сегодня в рекордный четвертый раз защитившего свой пояс в легком дивизионе, то он неоднократно заявлял о цели подняться в весе и побороться за второй титул.