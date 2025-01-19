Чемпион АСА назвал Рахмонова тяжелым соперником для Махачева

Чемпион АСА Альберт Туменов высказался о перспективах Ислама Махачева в полусреднем дивизионе UFC, передают Vesti.kz.

Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул в легком весе, победив удушающим приемом бразильца Ренато Мойкано, вышедшего на бой по первому требованию после снятия Армана Царукяна. В полусреднем дивизионе титулом владеет американец Белал Мухаммад, который в этом году может сойтись с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

"Махачеву драться в полусреднем весе будет нелегко. Там у ребят другие габариты, другая сила. Семь килограмм будут играть роль. Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов — это тяжелые парни. Просто не будет, но если есть желание таким образом войти в историю… Все болельщики будут наблюдать за этим. Шансы у Ислама есть. Белал мне кажется более удобным соперником для Махачева. Но пока говорить об этом рано, нужно ждать перехода Ислама. Махачев не просто так считается бойцом номер один P4P", — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Добавим, что также на UFC 311 Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил пояс чемпиона в легчайшем весе.