"Главная угроза". Названы самые опасные стороны Рахмонова и его соперника по бою в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:17
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Журналист портала MMA Sport Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поединок казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) против бойца США Джеффа Нила (15-4). В ходе беседы он охарактеризовал соперников и назвал их сильнейшие стороны.

Их бой пройдет утром 5 марта по времени Астаны на турнире UFC 285 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Подробности можно прочитать здесь.  Соперники уже успели успешно пройти взвешивание и провести дуэль взглядов. 

Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление о досрочной победе накануне топового боя в UFC

"Мир ММА ждет от Рахмонова многого, и бой в андеркарте Джонса - хорошая возможность продемонстрировать свой потенциал. Рахмонов - палач в чистом виде. Каждый бой он заканчивал досрочно. Он способен сбить с ног и задушить, а может удивить неожиданным ударом  с вращением. Нил - талантливый кикбоксер, который в бою с Висенте Луке выглядел как чемпион мира. Он может нокаутировать любого соперника.

Рахмонов либо оправдает высокие ожидания, либо Джефф станет главной угрозой веса. В любом случае нам будет, на что посмотреть", - сказал Смит.

Отметим, что в UFC Рахмонов провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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