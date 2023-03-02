Шавкат Рахмонов - Джефф Нил: дата, время боя UFC и прямая трансляция

Стали известны некоторые подробности поединка между казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (16-0) и американцем Джеффом Нилом (15-4), сообщают Vesti.kz.

Их бой состоится в ночь с 4 на 5 марта в основном карде турнира UFC 285. Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Бой Рахмонов - Нил начнется ориентировочно в 09:40 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте UFC.

Напомним, что главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

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Свой последний бой Рахмонов провел в июне прошлого года, когда задушил во втором раунде другого американца Нила Мэгни (27-10).

Нил же выходил в октагон в августе и нокаутировал в третьем раунде бразильца Висенте Луке (21-9-1).

На данный момент Рахмонов идет девятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке. Казахстанец идет в UFC на серии из четырех побед. В активе Нила в промоушне семь побед и два поражения.

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