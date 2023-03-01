"Ошибся он". Шавкат Рахмонов прокомментировал скандал с участием Серика Сапиева

Непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал нашумевший скандал, произошедший на прошлой неделе в рамках турнира NAIZA 49 между именитым боксером Сериком Сапиевым и молодым борцом Зелимханом Мусихановым. По словам "Номада", борец поступил неправильно.

Во время турнира по Batyrball 39-летний Сапиев и 20-летний Мусиханов устроили потасовку из-за жесткого броска в исполнении второго. Конфликт продолжился и в раздевалке. Спустя некоторое время Зелимхан вместе со своим тренером принесли извинения.

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- О чем ты подумал, когда увидел новости в Интернете?

- Ничего, просто молодой пацан. Наверное, он Серика даже не узнал, просто поднял и сильно бросил его (смеется). Серик-то сам боксер, не борец. Но молодой пацан, я же говорю, ошибся он. Не надо было бросать, просто надо было сказать: "Серик, брат, я извиняюсь, я не знал...". Я понимаю правила такие, при которых можно бросать. Но это же не его уровень, грубо говоря. Он же борец, как так можно? Допустим, я сейчас кого-нибудь возьму и воткну. От уровня зависит, я понимаю, если борец борца бросит. Это же игра, туда не драться приходят, а аккуратно поиграть, чтобы друг друга не травмировать. Но бывают эмоции. Молодой пацан, что сказать. С кем не бывает? Он понял свою ошибку, извинения принес.

Напомним, что сам Рахмонов сейчас находится в Лас-Вегасе (Невада, США). Уже в воскресенье, 5 марта, он проведет пятый поединок в UFC, а его соперником будет американец Джефф Нил (15-4).

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