Потасовка с Сериком Сапиевым: борец и тренер записали видео с извинениями

В Сети распространяется видео, на котором борец Зелимхан Мусиханов из команды топового ММА-бойца Артема Резникова Sever-Yug и его тренер Александр Гольцман извинились за инцидент с потасовкой с Сериком Сапиевым на турнире Naiza 49 в Алматы, сообщают Vesti.kz.

"Уважаемые казахстанцы, я приношу свои извинения за поступок, который я совершил. Я нарушил правила и был неправ. Потом не смог сдержать своих эмоций в игре, Серик Сапиев является гордостью нашего народа, простите меня за мой необдуманный поступок, который я совершил на эмоциях. Больше такого не повторится. Всем Ас-саляму алейкум!" - сказал Мусиханов.

"Ас-саляму алейкум! Уважаемые казахстанцы, вчера мой ученик совершил необдуманный поступок, и я тоже поддался эмоциям и наговорил очень много лишнего. Я был неправ, поэтому приношу свои извинения за все действия, которые мы с учеником совершили. Мы равняемся на нашего батыра, олимпийского чемпиона, все спортсмены и я уважаем Серика-ага как спортивного, общественного деятеля. И наши действия ни в коем случае не должны испортить репутацию нашего чемпиона, мы не хотели, чтобы таким образом все повернулось. Мы виноваты во всем. Простите нас за все, что произошло", - отметил Гольцман.

Отметим, что конфликт произошел во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола), борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону по боксу такой прием не понравился, и он высказал оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне. Позже инцидент получил продолжение уже в раздевалке.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс