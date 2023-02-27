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Новости спорта MMA Naiza

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Потасовка Сапиева с борцом: в лиге NAIZA разъяснили правила и рассказали о наказании

Потасовка Сапиева с борцом: в лиге NAIZA разъяснили правила и рассказали о наказании
©NAIZA

Главный скандал последних дней в мире казахстанского спорта - это ситуация с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и молодым бойцом Зелимханом Мусихановым. Корреспондент Vesti.kz связался с руководством лиги NAIZA, чтобы узнать о ситуации вокруг конфликта и тонкостях правил игры Batyrball.

В субботу в Алматы прошел бойцовский турнир NAIZA 49, и там же состоялся турнир по игре Batyrball, который объединил в себе составляющие баскетбола, регби и борьбы. Сама игра проходит в октагоне, предназначенном для проведения боев ММА.

В одном из матчей случился конфликт между 41-летним Сапиевым и 20-летним Мусихановым. Зелимхан в момент игры совершил борцовский прием, бросив на канвас Серика. Причем Сапиев в тот момент находился без мяча. В итоге завязался конфликт с потасовкой, который продолжился и в раздевалке.

Комментарий президента лиги NAIZA Нурбека Карабала для Vesti.kz:

"Конкретно в данном случае, с Сериком Сапиевым, борьба происходит далеко от мяча. В принципе, в игре за амплитудные броски даются очки, но не за такой бросок (когда игрок без мяча). Все игроки об этом прекрасно знали, потому что это оговаривалось в правилах изначально. Возмущение Серика в данном случае имеет место. Думаю, когда Серика отрывали от земли, он понимал, что происходит неправомерное действие. Реакция, думаю, отсюда и последовала.

Наглядный пример произошел в случае с Артемом Резниковым. Он боролся с игроком команды Mao Team за мяч. После того как мяч уже ушел, парень решил завершить это очком и в свою копилку внес один балл (речь идет о моменте, когда Резникова амплитудно бросил соперник. - Прим. автора).

Все споры во время игры должны завершаться рукопожатием. С возмущением зрителей я солидарен. Олимпийский чемпион Серик является гордостью нации, и когда он на лондонской Олимпиаде бился в финале за честь страны, каждый казахстанец стоял на ногах и смотрел этот поединок. Это было историческое событие.

Серик как никто другой знает правила игры Batyrball. Он с первых дней ее основания принимал участие в обсуждении. Несмотря на все это, он после игры подошел и хотел пожать руку своему товарищу.

В спорте, в тренировочном процессе, во время соревнований может что-то пойти не так, особенно в контактных играх. Но искреннее уважение и почтение друг другу должны оказывать все игроки на поле, на арене, где угодно.

Со своей стороны, после данного инцидента мы коллегиально планируем обсудить и внести жесткие меры, вплоть до отчисления игрока или команды за явное нарушение. В принципе, правила игры доработаем, я думаю, игра будет интересна для публики, и мы еще не раз будем гордиться ею на мировой арене".

Отметим, что Мусиханов выступал в составе команды известного бойца ММА Артема Резникова. Что касается Сапиева, то его команда стала победителем турнира по Batyrball.

Напомним, что после этого конфликта извинения принес тренер Зелимхана Александр Гольцман. Позже вышло интервью, в котором Мусиханов заявил, что не знает Сапиева, а сам Серик объяснил произошедшее со своей стороны.

Сегодня было опубликовано извинение и от Зелимхана. Видео можете посмотреть по этой ссылке.

Фото: NAIZA©️

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Бокс Профессиональный бокс Сапиев Серик Резников Артем Алматы вольная борьба Олимпиада

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