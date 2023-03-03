Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов с Джеффом Нилом перед боем в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) и американец Джефф Нил (15-4) сошлись в дуэли взглядов перед боем на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники предстали друг перед другом, после чего пожали руки и разошлись.

Напомним, что этот поединок в полусреднем весе состоится в Лас-Вегасе, США, в воскресенье, 5 марта по казахстанскому времени.

Отметим, что в UFC Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

Перед боем Рахмонов назвал бойца, которого не победит.

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