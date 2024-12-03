Гэрри "нанес" Рахмонову первое поражение в карьере

Непобежденный ирландский боец UFC Иан Гэрри (15-0), выступающий в полусреднем весе, поделился настроем на предстоящий бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz. Их поединок состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и станет со-главным событием турнира UFC 310.

По словам Гэрри, после победы над Рахмоновым он выиграет пояс чемпиона UFC, после чего перейдет в средний вес, где победит топового чеченского бойца Хамзата Чимаева.

"Я дерусь и побеждаю Шавката, выигрываю титул чемпиона мира и перехожу в средний вес. Затем я дерусь с Хамзатом и выигрываю этот пояс тоже. Я не боюсь никого", - сказал Гэрри в видеоинтервью Ariel Helwani.

Напомним, что изначально Рахмонов должен был подраться на UFC 310 с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Их бой должен был возглавить номерной турнир, но американец снялся из-за проблем со здоровьем.

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