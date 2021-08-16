"Это любят болельщики". Зарубежный эксперт дал оценку Агаповой перед третьим боем в UFC

Обозреватель allaccessmma.com Роб Бартл прокомментировал корреспонденту Vesti.kz возвращение казахстанки Марии Агаповой (9-2) в октагон. Он объяснил, почему их схватка с Сабиной Мазо (9-2) из Колумбии, которая запланирована на 10 октября, обязательна к просмотру.

"Мне нравится следить за казахстанскими бойцами. Мария Агапова - очень ярко проявила себя в первом бою в UFC. Однако после сенсационного поражения последовало длительное восстановление. Мария - очень зрелищная девушка. Она способна порадовать своим разносторонним стилем. Она старается досрочно завершить поединок. Это любят болельщики. Ее соперница, наоборот, более прагматичная. Сабина любит контролировать весь бой и максимально эффективно использовать отведенное время.

Их схватка будет ярким событием. Обе спортсменки максимально мотивированы после поражений. Они настроены только на победу, а это значит, что бой обязателен к просмотру", - отметил Бартл.

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Для Агаповой это будет третий бой под эгидой UFC. Она не выходила в клетку с августа 2020 года, когда проиграла американке Шане Добсон. Дебют же в UFC у нее состоялся за два месяца до этого с досрочной победы над американкой Ханной Сайферс.

Между тем ее соперница в феврале 2021 года единогласным решением проиграла опытнейшей канадке Алексис Дэвис. Подробнее о ней можно прочитать здесь.

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