"Его отстранили". Сделано заявление о статусе Шавката Рахмонова в UFC

Таджикский боец ACA Искандар Мамадалиев назвал казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) главным потенциальным претендентом на титул UFC в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Ранее Шавкат Рахмонов сообщил, что возвращение в октагон откладывается из-за травмы. После этого американский промоушен исключил его из рейтинга полусреднего веса, где он занимал вторую позицию.

— Кого видите самым опасным соперником для Ислама Махачева в полусреднем весе?

"Шавкат Рахмонов — самый опасный соперник для Ислама Махачева. Но его отстранили. Шавкат — боец с характером, у него есть шансы. Правда, у Ислама совсем другой уровень. Махачев перенял лучшее у Хабиба, они просто так никому не уступают. В этой паре фаворитом выделил бы Махачева", — цитирует слова Мамадалиева "Матч ТВ".

Последний поединок в UFC Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года, когда встретился с ирландцем Иэном Гэрри (17-1, 15-0 на момент боя) и победил решением судей. По ходу боя казахстанец получил травму, из-за которой полностью пропустил 2025 год. Его возвращение ожидалось в начале 2026-го, однако новое повреждение вновь скорректировало планы: по данным инсайдеров, процесс восстановления может занять от девяти до десяти месяцев.

Тем не менее многие, в том числе и Мамадалиев, по-прежнему считают, что Рахмонов находится в статусе главного претендента на пояс в полусреднем дивизионе.

