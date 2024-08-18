Двойным нокдауном и сенсацией завершился бой на турнире UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:19
©instagram.com/ufc

На номерном турнире UFC 305 в Перте (Австралия) состоялся один из самых интересных поединков. В главном карде встречались новозеландский легковес Дэн Хукер (24-12) и поляк Матеуш Гамрот (24-3),передают Vesti.kz.

Очень зрелищным получился первый раунд, в одном из эпизодов Гамрот отправил Хукера в нокдаун, но не смог его финишировать. А уже на исходе раунда поляк сам побывал в нокдауне. 

Последующие два раунда проходили с переменным успехом, а судьи свое предпочтение отдали Хукеру (29-28 дважды и 29-28 Гамрот). Таким образом, Хукер сотворил апсет, поскольку фаворитом встречи считался представитель Польши.

Напомним, что в главном событии UFC 305 действующий чемпион в среднем весе южноафриканец Дрикус Дю Плесси (22-2) одержал досрочную победу над экс-чемпионом из Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей (24-4), видео смотрите здесь.

А в карде тренирующийся с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) боец потерпел первое поражение в карьере нокаутом.

Метки:
UFC MMA Австралия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:25
UFC
Адесанья прояснил свое будущее цитатой Леонардо Ди Каприо
Сегодня , 10:19
UFC
Двойным нокдауном и сенсацией завершился бой на турнире UFC
Сегодня , 09:54
UFC
Досрочный финиш состоялся в главном бою за титул UFC
Сегодня , 07:49
UFC
Тренирующийся с Рахмоновым боец потерпел первое поражение нокаутом в UFC
Вчера , 23:40
UFC
Прямая трансляция турнира UFC 305 с титульным поединком в весе Чимаева
Вчера , 11:30
UFC
Друг Рахмонова из UFC устроил драку с топовым бойцом в казино (видео)
Вчера , 11:00
UFC
Экс-чемпион UFC признал себя виновным в покушении на убийство
16 августа, 22:47
UFC
Рахмонов? UFC объявил два титульных боя
16 августа, 18:45
UFC
Шавкат Рахмонов "получил" бой с чемпионом UFC
15 августа, 11:33
UFC
Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Белал Мухаммад за титул чемпиона UFC
© 2008 - 2024 ТОО «EML»