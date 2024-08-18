Двойным нокдауном и сенсацией завершился бой на турнире UFC

На номерном турнире UFC 305 в Перте (Австралия) состоялся один из самых интересных поединков. В главном карде встречались новозеландский легковес Дэн Хукер (24-12) и поляк Матеуш Гамрот (24-3),передают Vesti.kz.

Очень зрелищным получился первый раунд, в одном из эпизодов Гамрот отправил Хукера в нокдаун, но не смог его финишировать. А уже на исходе раунда поляк сам побывал в нокдауне.

Последующие два раунда проходили с переменным успехом, а судьи свое предпочтение отдали Хукеру (29-28 дважды и 29-28 Гамрот). Таким образом, Хукер сотворил апсет, поскольку фаворитом встречи считался представитель Польши.

Напомним, что в главном событии UFC 305 действующий чемпион в среднем весе южноафриканец Дрикус Дю Плесси (22-2) одержал досрочную победу над экс-чемпионом из Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей (24-4), видео смотрите здесь.

А в карде тренирующийся с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) боец потерпел первое поражение в карьере нокаутом.