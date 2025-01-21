Двалишвили обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым: подробности

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обманул атлетическую комиссию штата Калифорния перед боем с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Об этом рассказал сам грузинский боец, передают Vesti.kz.

По его словам, во время прохождения медобследования он скрыл порез на ноге.

"В Калифорнии очень строгая комиссия. Они проверяли буквально всё моё тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу", - сказал Двалишвили в подкасте известному инсайдеру Ариэлю Хельвани.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Таким образом, Двалишвили впервые защитил титул UFC, он одержал 19 побед при четырех поражениях в ММА. Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Умар потерпел первое поражение в карьере в ММА, до этого его серия насчитывала 18 побед.

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