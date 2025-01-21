Исмагулов отреагировал на контракт с новой лигой

Казахстанский экс-боец UFC Дамир Исмагулов (26-3) отреагировал на подписание с новым ММА-промоушеном - Global Fight League (GFL), сообщают Vesti.kz.

"Возвращаемся в Америку", - репостнул Исмагулов публикацию о подписании с новой лигой в сторис своего Instagram.

Напомним, Исмагулов дебютировал в ММА в 2014 году и в декабре 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения.

GFL – новая организация, которая не организовала пока еще ни одного турнира (первый из них запланирован только на апрель 2025 года), однако уже подписала контракты с такими звездами мирового ММА, как Тайрон Вудли, Фабрисио Вердум, Энтони Петтис, Жуниор дос Сантос, Люк Рокхолд, Фрэнк Мир, Андрей Арловский, Ренан Барао, Бенсон Хендерсон – все они были в разное время чемпионами UFC. Кроме того, GFL подписала первую казахстанку в UFC Марию Агапову.

Скриншот: ©instagram.com/ismagulov_damir/