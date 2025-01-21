Баходир Джалолов прибыл в США. Известны подробности

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Баходир Джалолов (14-0, 14 KO) из Узбекистана прибыл в США. 6 февраля он выступит на вечере бокса в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации профессионального бокса Узбекистана.

Соперником Джалолова будет французский боксер Давид Спильмон (16-8-1, 11 КО). Они выступят в андеркарде боя Мовладдин Биярсланов (17-0, 14 КО) - Мохамед Мимун (24-6, 5 КО).

Отметим, Джалолов за свою профессиональную карьеру провел 14 боев и все из них выиграл. Свой последний бой он провел 17 ноября 2023 года в Ташкенте против Криса Томпсона из ЮАР и одержал победу нокаутом в первом раунде. Для Баходира предстоящий поединок станет первым после победы на Олимпийских играх в Париже.

Добавим что, помимо двух золотых олимпийских медалей, супертяжеловес из Узбекистана дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды выигрывал чемпионат Азии и один раз Азиаду.

Что касается Спильмона, то его будущий соперник провел 25 боев и одержал 16 побед, потерпел восемь поражений и один поединок завершил вничью. Он одержал 11 своих побед нокаутом.