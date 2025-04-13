Чимаеву "записали" первое поражение в карьере

Выступавший под эгидой UFC американский полусредневес Майк Перри прокомментировал возможный титульный поединок в среднем весе между россиянином Хамзатом Чимаевым и чемпионом организации из Южной Африки Дрикусом Дю Плесси.

Ранее сообщалось, именно Чимаев может стать следующим претендентом на пояс, которым владеет Дю Плесси.

"Дрикус - крупный, сильный и опасный боец. Хотя он отличный парень, в октагоне он по-настоящему мощный. Что касается Чимаева, он заставляет думать, будто не так умен, как есть на самом деле. Но у него есть четкий план, и он настоящий кошмар для соперников в UFC. Я считаю, что в случае их поединка победит Дю Плесси. Хотя, если честно, не думаю, что бой состоится. Мне кажется, Хамзат не согласится на этот поединок, так как не видит в нем реального шанса на победу. По моему мнению, он и его команда очень тщательно выбирают оппонентов", - приводит слова Перри Sport24.

На счету Дю Плесси 24 боя в профессиональной карьере, из которых он выиграл 22. Чимаев же остается непобежденным с рекордом 14-0.

Сегодня, 13 апреля, в Майами (США) прошел номерной турнир UFC 314, в его главном событии австралиец Алекс Волкановски и бразилец Диего Лопес оспорили вакантный титул чемпиона промоушена в полулегком весе. При этом нокаут украсил соглавный бой ивента.