Чимаев взлетел на 10 мест в рейтинге UFC, а "дагестанский казах" ворвался в топ-15

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Хамзат Чимаев, досрочно победивший в первом раунде бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, взлетел сразу на десять позиций и оказался на третьем месте дивизиона.

Непобежденный россиянин Шарабутдин Магомедов ("Дагестанский казах"), нокаутировавший в третьем раунде армянина Армена Петросяна, впервые вошел в топ-15 среднего веса и расположился на 14-й строчке.

Действующим чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плессси.