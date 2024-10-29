Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 14:41
 

Чимаев взлетел на 10 мест в рейтинге UFC, а "дагестанский казах" ворвался в топ-15

  Комментарии

Поделиться
Чимаев взлетел на 10 мест в рейтинге UFC, а "дагестанский казах" ворвался в топ-15 ©UFC

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Хамзат Чимаев, досрочно победивший в первом раунде бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, взлетел сразу на десять позиций и оказался на третьем месте дивизиона.

Непобежденный россиянин Шарабутдин Магомедов ("Дагестанский казах"), нокаутировавший в третьем раунде армянина Армена Петросяна, впервые вошел в топ-15 среднего веса и расположился на 14-й строчке.

Действующим чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плессси.

Чимаев Хамзат UFC Рейтинг MMA

Реклама

Живи спортом!