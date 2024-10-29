Чимаев взлетел на 10 мест в рейтинге UFC, а "дагестанский казах" ворвался в топ-15
Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после номерного турнира UFC 308, прошедшего на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Хамзат Чимаев, досрочно победивший в первом раунде бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийца Роберта Уиттакера, взлетел сразу на десять позиций и оказался на третьем месте дивизиона.
Непобежденный россиянин Шарабутдин Магомедов ("Дагестанский казах"), нокаутировавший в третьем раунде армянина Армена Петросяна, впервые вошел в топ-15 среднего веса и расположился на 14-й строчке.
Действующим чемпионом UFC в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плессси.
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