Чемпиона мира из Казахстана обвинили в изнасиловании: известно решение

Департамент полиции Алматы прокомментировал скандал с участием чемпиона мира по боксу Жанкоша Турарова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

21 августа девушка 1996 года рождения обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы с заявлением об изнасиловании. Позже в полиции подтвердили, что открыли уголовное дело, а сам знаменитый боксер отрицал обвинения.

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Спустя два месяца после заявления девушки Жанкош Тураров оставался на свободе. 18 октября 2024 года корреспондент Tengri Sport отправил в департамент запрос о судьбе резонансного дела.

"В рамках производства проведена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, по результатам которых факт изнасилования не подтверждается. 20 октября принято окончательное решение о прекращении досудебного расследования на основании статьи 35 части 1 пункта 2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. С принятым решением прокуратура Ауэзовского района согласилась", - ответили на запрос Tengri Sport в полиции.

Адвокат Турарова на пресс-конференции отметил, что его клиент действительно был знаком с девушкой, подавшей заявление в полицию, однако близких отношений между ними не было.



Жанкош Тураров выступает на профессиональном ринге с 2009 года. Провел 28 боев без поражений, из которых в 20 победил нокаутом. Женат, имеет детей.

В 2023 году в Алматы Жанкош одержал победу над мексиканцем Алехандро Менесесом, завоевав титул чемпиона мира по боксу по версии IBO. В декабре того же года казахстанский боец встретился на ринге с японцем Акихиро Кондо и завоевал титул чемпиона по версии WBA Gold.



