Двукратный чемпион Азии из Казахстана завоевал медаль ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев выступил в 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов Бегалиев встретился с представителем Кубы Абреу Ардилесом.

В первом раунде Бегалиев на судейских записках было зафиксировано полное преимущество казахстанца - 5:0.

Второй отрезок боя сложился в пользу кубинца. Впрочем, по итогам третьего раунда бой раздельным решением судей выиграл Бегалиев - 4:1.

Казахстанец вышел в 1/2 финала и как минимум гарантировал себе бронзу мирового первенства.

Напомним, что казахстанец выигрывал чемпионат Азии-2022 среди юниоров, а также становился победителем первенства Азии среди молодежи в 2024 году.

Добавим, что Казахстан в четвертьфинале мирового турнира в Будве представлен 18 спортсменами. На другом мировом первенстве в США наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.