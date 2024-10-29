Казахстан без боя выиграл медаль на ЧМ-2024 по боксу в США

Казахстанский боксер Даниял Райымбеков гарантировал себе медаль чемпионата мира (U-19) в Пуэбло (штат Колорадо, США), впервые проходящего под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Райымбеков, выступающий в весовой категории до 85 килограммов согласно жеребьевке стартует сразу с полуфинала. Соперник в первом бою – боксер Южной Кореи Мин Сен Шин.

Отметим, что ранее сборная Казахстана понесла первую потерю в США - в 1/4 финала турнира в весовой категории до 70 килограммов Диас Серикулы проиграл австралийскому боксеру раздельным решением судей. Причем казахстанец выиграл первый раунд, но два следующих забрал соперник. Кроме того, в третьем раунде с Диаса сняли балл.

Борьбу в Пуэбло продолжают еще три казахстанских боксера.

Помимо Райымбекова это Ерасыл Амангалиев (до 55 кг) и Асылхан Кошербай (до 65 кг), которые одержали победы над представителями Чехии и пробились в 1/4 финала. Там их соперниками будут хозяева ринга.

Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.