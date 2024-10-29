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Любительский бокс
Вчера 23:26
 

Казахстан разгромил Россию в поединке за медаль ЧМ-2024 по боксу

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Казахстан разгромил Россию в поединке за медаль ЧМ-2024 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 81 килограмма была россиянка Анастасия Панина.

В первом раунде преимущество казахстанки было неоспоримым - 5:0 по итогам судейских записок.

Второй отрезок боя также сложился в пользу нашей соотечественницы - 4:1.

Окончательным итогом боя стала победа Аружан единогласным решением судей - 5:0.

Таким образом, она вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзу чемпионата мира.

Отметим, что Казахстан в четвертьфинале мирового турнира в Будве представлен 18 спортсменами. На другом мировом первенстве в США наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.

Сборная Казахстана по боксу Россия Черногория

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