Казахстан разгромил Россию в поединке за медаль ЧМ-2024 по боксу
Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Аружан Зейноллаева вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей в весовой категории до 81 килограмма была россиянка Анастасия Панина.
В первом раунде преимущество казахстанки было неоспоримым - 5:0 по итогам судейских записок.
Второй отрезок боя также сложился в пользу нашей соотечественницы - 4:1.
Окончательным итогом боя стала победа Аружан единогласным решением судей - 5:0.
Таким образом, она вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзу чемпионата мира.
Отметим, что Казахстан в четвертьфинале мирового турнира в Будве представлен 18 спортсменами. На другом мировом первенстве в США наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.
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