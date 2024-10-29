Деклассом закончился бой Ферузы Шариповой на ЧМ-2024 по боксу

Представительница Узбекистана Феруза Шаприпова потерпела поражение на молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 54 килограммов была россиянка Диана Сикстус.

По итогам первого раунда Шарипова тотально уступала сопернице - 0:5. Не сильно изменилась ситуация и после перерыва.

Один из пяти судей отдал преимущество Шариповой, но в целом на распределение баллов это не повлияло - 4:0 в пользу Сикстус по итогам трехминутки.

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После трех раундов россиянка одержала убедительную победу единогласным решением судей - 5:0. Таким образом, Сикстус вышла в 1/2 финала и как минимум, гарантировала себе бронзу мирового первенства.

Добавим, что в четвертьфинале мирового турнира выступят почти два десятка казахстанских спортсменов, а на другом мировом первенстве наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.

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