Разгромом завершился бой Казахстана за медаль ЧМ по боксу
©Kazakhstan Boxing Federation
Казахстанка Анель Абдрасилова вышла в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка Анель Абдрасилова вышла в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей в четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов была Хуанита Эррера из Колумбии.
Во всех трех раундах казахстанка имела неоспоримое преимущество, которое вылилось в ее победу единогласным решением судей - 5:0.
Благодаря выходу в полуфинал она гарантировала себе как минимум бронзу мирового первенства.
Напомним, что в 1/4 финала в Будве представлены 18 казахстанских боксеров - восемь в мужской сетке и десять в женской.
Реклама