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Казахстан устроил зарубу и получил дуэль с Узбекистаном на ЧМ по боксу

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Казахстан устроил зарубу и получил дуэль с Узбекистаном на ЧМ по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанец Диас Бекрикбай подрался в четвертьфинальном бою молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанец Диас Бекрикбай подрался в четвертьфинальном бою молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 48 килограммов был испанец Исмаэль Маграуи.

После первого раунда судьи целиком отдали преимущество Диасу - 5:0. По итогам второго отрезка боя два из трех судейских решения были в пользу Берикбая, а промежуточный итог - 3:0 в пользу казахстанца.

Результатом всего боя, стала победа казахстанца раздельным решением судей - 3:2.

В 1/2 финала Берикбай встретится с Сайфиддином Сабировым из Узбекистана. Этот бой пройдет 31 октября.

Напомним, что в четвертьфинале мирового турнира выступят почти два десятка казахстанских спортсменов, а на другом мировом первенстве наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.

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