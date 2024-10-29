Казахстан получил финалистку чемпионата мира по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова провела полуфинальную схватку на чемпионате мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 72 килограммов была Болортунгалаг Зоригт из Монголии.

В первой половине противостояния Жамиля вела в счете 6:3.

Во второй монголка сократила отставание, набрав два очка. Впрочем, Бакбергенова за минуту до окончания поединка сумела восстановить отрыв - 8:5.

Зоригт попыталась догнать ее, но ей, удалось, только сократить разницу - 8:6. Таким образом. Бакбергенова вышла в финал.

В схватке за золото Жамиля сразится с японкой Ами Ишии.

Напомним, в 1/8 финала Бакбергенова разгромила Эмилию Кречун из Молдовы - 10:0, а в четвертьфинале прошла Аделе Ганзличкову из Чехии - 6:3.

Отметим, ранее три представительницы женской борьбы из Казахстана на турнире в Тиране потерпели досрочные поражения в 1/8 финала: Зульфия Яхьярова (до 55 кг) уступила американке Арене Луиз Вильяэскусе, Диана Каюмова (до 59 кг) капитулировала перед россиянкой Светланой Липатовой, а Ирина Казюлина (до 65 кг) проиграла Манише Манише из Индии.

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Добавим, что сегодня, 29 октября, казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарылкасын поборется в финале в весе до 63 килограммов.