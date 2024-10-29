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Греко-римская борьба
Вчера 23:13
 

Камбэком обернулся финал ЧМ по борьбе с участием Казахстана

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Камбэком обернулся финал ЧМ по борьбе с участием Казахстана ©Olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарылкасын выступил в финале чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарылкасын выступил в финале чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в решающей схватке в весовой категории до 63 килограммов был Нижат Мамадли из Азербайджана.

Ержет хорошо начал поединок и первым открыл счет. Впрочем, казахстанцу не удалось развить преимущество, а Мамадли сумел перехватить инициативу и набрать очки.

Итогом схватки стала победа Мамадли с результатом 6:1.

Напомним, ранее Жарылкасын в 1/8 финала он разгромил поляка Михала Трача 9:0.

В 1/4 финала казахстанец выиграл у француза Стефана Роже Клемента - 10:0.

А в 1/2-й казахстанец разгромил россиянина Садыка Лалаева - 8:0.

ЧМ по борьбе Азербайджан Казахстан Албания

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