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Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: боксер выступил с заявлением

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Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: боксер выступил с заявлением ©instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров принял решение о проведении пресс-конференции после обвинения в изнасиловании девушки, передает Vesti.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.

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Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров принял решение о проведении пресс-конференции после обвинения в изнасиловании девушки, передает Vesti.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.

Ранее в соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании со стороны Турарова обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы. В полиции уже прокомментировали данный инцидент. Также на ситуацию отреагировала жена Жанкоша - Клара Иса.

"Меня совершенно не интересуют грязные истории интервьюера обо мне. Моя жизненная позиция и цели совершенно другие. Я уверен, что правда выйдет наружу. В связи с этим мой защитник принял решение провести пресс-конференцию", - заявил Тураров.

На 28 сентября у Турарова был запланирован бой в рамках вечера бокса на "Алматы Арене".

Последний раз Тураров боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда выиграл у японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

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