Автор исторической победы Казахстана оценил соперников сборной по Лиге наций

Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс в разговоре с Legalbet.kz высказался о соперниках команды Станислава Черчесова в Лиге наций-2024/25, передает Vesti.kz.

Сборная Казахстана сыграет в третьей группе Лиги В против команд Австрии, Норвегии и Словении.

"Сильные соперники! Но это то, что происходит, если вы делаете все правильно. Гораздо важнее продолжать развитие и использовать для этого Лигу наций. Нелегко на это мотивировать руководство и болельщиков. Однако в развитии необходимо время — и возможность дать новым игрокам игровое время и возможности.

Думаю, что соперники думают так же. Такие сборные, как Норвегия и Словения, тоже не способны конкурировать с лучшими командами", - заявил Пайперс.