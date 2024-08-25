Автор исторической победы Казахстана оценил соперников сборной по Лиге наций
Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс в разговоре с Legalbet.kz высказался о соперниках команды Станислава Черчесова в Лиге наций-2024/25, передает Vesti.kz.
Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс в разговоре с Legalbet.kz высказался о соперниках команды Станислава Черчесова в Лиге наций-2024/25, передает Vesti.kz.
Сборная Казахстана сыграет в третьей группе Лиги В против команд Австрии, Норвегии и Словении.
"Сильные соперники! Но это то, что происходит, если вы делаете все правильно. Гораздо важнее продолжать развитие и использовать для этого Лигу наций. Нелегко на это мотивировать руководство и болельщиков. Однако в развитии необходимо время — и возможность дать новым игрокам игровое время и возможности.
Думаю, что соперники думают так же. Такие сборные, как Норвегия и Словения, тоже не способны конкурировать с лучшими командами", - заявил Пайперс.
Отметим, что уже 6 сентября сборная Казахстана примет Норвегию, а 9 сентября сыграют на выезде против Словении.
Добавим, что Пайперс возглавлял сборную Казахстана с 2005-го по 2008-й годы. Под его руководством национальная команда одержала первую официальную победу под эгидой УЕФА. В марте 2007 года, подопечные Арно обыграли дома Сербию (2:1).
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