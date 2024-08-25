Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Турция
Сегодня 18:03
 

"Бешикташ" вынес окончательный вердикт Зайнутдинову. Подробности

  Комментарии

Поделиться
"Бешикташ" вынес окончательный вердикт Зайнутдинову. Подробности ©ФК "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" договорился о трансфере защитника немецкого "Аугсбурга" Феликса Удуохая, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Поделиться

Турецкий "Бешикташ" договорился о трансфере защитника немецкого "Аугсбурга" Феликса Удуохая, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

Сумма трансфера приблизительно составит пять миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время стороны согласуют финальные детали трансфера.

В прошлом сезоне Удуохай сыграл за "Аугсбург" 33 матча и забил два мяча.

Напомним, что за "Бешикташ" выступает полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, которого в клубе преимущественно используют на позиции защитника. Он подписал с командой контракт еще в 2023-ем году.

В новом сезоне он еще не выходил на поле. Ранее главный тренер "Бешикташа" Джованни ван Бронкхорст дал понять, что не рассчитывает на казахстанца. В то же время сам футболист отказывается уходить в другой клуб, хотя на него рассчитывали российские "Зенит" и "Динамо".

Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ
 

Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

Реклама

Живи спортом!