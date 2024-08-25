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Бекхэм показал великого футболиста, равного Месси

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Бекхэм показал великого футболиста, равного Месси ©instagram.com/davidbeckham

Легендарный английский футболист и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм выложил фото с аргентинцем Лионелем Месси и американцем Томом Брэди, передает Vesti.kz.

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Легендарный английский футболист и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм выложил фото с аргентинцем Лионелем Месси и американцем Томом Брэди, передает Vesti.kz.

"Величайшие. Лучше не бывает. Месси и Том Брэди смотрят, как мы выходим в плей-офф", – написал Бекхэм на своем официально аккаунте в Instagram.

Добавим, что Брэди является одним из самых популярных и успешных игроков в американский футбол.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на Кубке Америки.


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