Бекхэм показал великого футболиста, равного Месси

Легендарный английский футболист и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм выложил фото с аргентинцем Лионелем Месси и американцем Томом Брэди, передает Vesti.kz.

"Величайшие. Лучше не бывает. Месси и Том Брэди смотрят, как мы выходим в плей-офф", – написал Бекхэм на своем официально аккаунте в Instagram.

Добавим, что Брэди является одним из самых популярных и успешных игроков в американский футбол.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на Кубке Америки.