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Супербитва с отмененным голом случилась в матче "Ордабасы" и "Актобе"

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Супербитва с отмененным голом случилась в матче "Ордабасы" и "Актобе" ©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 25 августа, состоялся матч 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и "Актобе", передают Vesti.kz.

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Сегодня, 25 августа, состоялся матч 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу между шымкентским "Ордабасы" и "Актобе", передают Vesti.kz.

Хосе Севальос вывел гостей вперед, но Шахбоз Омаров сравнял счет. В итоге, встреча закончилась вничью, оставив команды на своих местах. "Актобе" с 31 очком оставался на втором месте, а "Ордабасы" с 30-ю баллами оказался на третьей строчке.

Ранее в других встречах 18-го тура "Кайрат" сыграл вничью с "Тоболом" (2:2), "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0).

Игра "Женис" - "Астана" состоится 29 сентября.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32
2 Актобе 17 8 7 2 28-16 31
3 Ордабасы 15 8 6 1 25-12 30
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 15 6 5 4 22-16 23
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Ордабасы ФК Актобе ФК КПЛ Футбол

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