Фанаты "Ордабасы" и "Актобе" устроили массовую драку. Видео

Фанаты шымкентского "Ордабасы" и "Актобе" подрались перед матчем 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Паблик Match.kz опубликовал видео, как полиция забирает фанатов "Актобе" со стадиона.

Фанаты команд уже устраивали массовую драку в Шымкенте в мае 2023 года - около одного из кафе. Тогда фанатов доставили в полицию.

Добавим, что матч завершился вничью 1:1. Обе команды остались на своих местах в турнирной таблице: "Актобе" - второй, "Ордабасы" - третий. Лидерство осталось у "Кайрата".