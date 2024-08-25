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Испания
Вчера 23:40
 

18-летний новичок "Реала" уделал Мбаппе. Видео

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18-летний новичок "Реала" уделал Мбаппе. Видео ©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" одержал крупную победу в матче второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида", передает Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" одержал крупную победу в матче второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида", передает Vesti.kz.

У победителей голами отметились Фредерико Вальверде, Браим Диас и 18-летний новичок команды бразилец Эндрик. Последний вышел на замену на 86-ой минуте матча, сменив француза Киллиана Мбаппе.

Это первая победа команды Карло Анчелотти в чемпионате Испании в новом сезоне. Напомним, "Реал" стартовал в Ла Лиге неудачно, сыграв в гостях вничью с "Мальоркой" (1:1). 

Добавим, что Мбаппе и Эндрик пополнили состав "Реала" этим летом.

Мбаппе Килиан Испания Реал Мадрид

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