18-летний новичок "Реала" уделал Мбаппе. Видео

Мадридский "Реал" одержал крупную победу в матче второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида", передает Vesti.kz.

У победителей голами отметились Фредерико Вальверде, Браим Диас и 18-летний новичок команды бразилец Эндрик. Последний вышел на замену на 86-ой минуте матча, сменив француза Киллиана Мбаппе.

ENDRICK SCORES HIS FIRST GOAL FOR REAL MADRID ON HIS HOME DEBUT pic.twitter.com/sXifhxpCYK