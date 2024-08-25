Кержаков высказался о чемпионских шансах "Кайрата" после драматичной ничьей с "Тоболом"

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков прокомментировал ничью с "Тоболом" в матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт QFL.

Встреча прошла в Алматы и завершилась вничью со счетом 2:2.

"Мы сыграли не так, как надо. Играли очень плохо без мяча, играли очень плохо в отборе. Но по накалу, по драматургии - неплохой матч. Ничья... Думаю, мы ее заслужили меньше - тем качеством игры, которую мы показали. Но везет тому, кто везет, и мы, наверное, были награждены за предыдущие хорошие матчи. Но, если мы будем продолжать так, как сегодня, то не добьемся той цели, к которой идем. Поэтому нужно сделать выводы, нужно сделать серьезные выводы и готовиться к следующему матчу.

Хорошо, что такой матч произошел. Хорошо, что мы на последних секундах забили гол и не проиграли", - отметил Кержаков.