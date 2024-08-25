Драмой с отменой гола завершился матч "Кайрат" - "Тобол" в КПЛ
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Сегодня, 25 августа, алматинский "Кайрат" в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги в родных стенах принимал костанайский "Тобол", передает Vesti.kz.
Сегодня, 25 августа, алматинский "Кайрат" в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги в родных стенах принимал костанайский "Тобол", передает Vesti.kz.
Первыми счет открыли хозяева, которые отличились усилиями Жоао Пауло. Однако, во втором тайме голы Ахмед Эль-Мессауди и Давида Енена вывели костанайцев вперед. И все же последнее слово осталось за алматинцами: Андрей Ульшин установил окончательный счет - 2:2.
После этого у "Кайрата" осталось первое место с 31 баллом после 17-ти матчей, но его может обогнать победитель в противостоянии "Ордабасы" - "Актобе". Матч между ними стартует в 20:00 по казахстанскому времени.
При этом, "Тобол" набрал 25 очков в 15-ти играх и включился в борьбу за чемпионство.
Ранее в других встречах 18-го тура "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0).
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|17
|9
|5
|3
|27-15
|32
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|17
|7
|7
|3
|27-21
|28
|5
|Тобол
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|6
|Атырау
|15
|5
|7
|3
|15-10
|22
|7
|Кайсар
|16
|5
|7
|4
|16-18
|22
|8
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|9
|Жетысу
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|10
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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