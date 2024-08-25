Драмой с отменой гола завершился матч "Кайрат" - "Тобол" в КПЛ

Сегодня, 25 августа, алматинский "Кайрат" в рамках 18-го тура казахстанской премьер-лиги в родных стенах принимал костанайский "Тобол", передает Vesti.kz.

Первыми счет открыли хозяева, которые отличились усилиями Жоао Пауло. Однако, во втором тайме голы Ахмед Эль-Мессауди и Давида Енена вывели костанайцев вперед. И все же последнее слово осталось за алматинцами: Андрей Ульшин установил окончательный счет - 2:2.

После этого у "Кайрата" осталось первое место с 31 баллом после 17-ти матчей, но его может обогнать победитель в противостоянии "Ордабасы" - "Актобе". Матч между ними стартует в 20:00 по казахстанскому времени.

При этом, "Тобол" набрал 25 очков в 15-ти играх и включился в борьбу за чемпионство.

Ранее в других встречах 18-го тура "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0).