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21-летний казахстанец зажигает в Европе. У него два победных гола подряд

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21-летний казахстанец зажигает в Европе. У него два победных гола подряд ©ФК "Бэлць"

21-летний казахстанский футболист Вадим Яковлев провел очередной матч за "Бэлць" в чемпионате Молдовы, передает Vesti.kz.

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21-летний казахстанский футболист Вадим Яковлев провел очередной матч за "Бэлць" в чемпионате Молдовы, передает Vesti.kz.

Он стал автором победного гола "Бэлць" в ворота команды "Спартаний-Спортул" в матче четвертого тура национального первенства. На 33-й минуте казахстанец одним касанием замкнул прострел Никиты Пикуса с правого края, сделав счет 1:0.

Этот гол стал вторым подряд в чемпионате. В прошлом туре Яковлев забил победный мяч в ворота "Милсами" (2:0). После четырех матчей "Бэлць" с семью очками занимает третье место.

Ранее он выступал за казахстанский "Аксу" и "Зимбру" из Молдовы. Также он выступал за юниорскую и юношескую сборные Казахстана.

 

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