У Рыбакиной появился тренер. Подробности

Фанатский Twitter-аккаунт казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Sebastien G. опубликовал видео, на котором запечатлен ее возможный новый тренер, передает Vesti.kz.

"Несколько секунд видео тренировки Елены Рыбакиной сегодня на стадионе Артура Эша. Похоже, у нее уже новый тренер", - так подписали публикацию.

Few seconds of training videos of Elena Rybakina today practicing on Arthur Ashe Stadium. #Usopen

📸stefan duell / Ig pic.twitter.com/jI9xeEYTy1 — Sebastien G. (Main account was suspended) (@sebsharfam2) August 25, 2024

Напомним, что Рыбакина рассталась со своим тренером Стефано Вуковым, с которым она работала с 2019 года.

Отметим, что теннисистка выиграла восемь титулов на соревнованиях под эгидой WTA. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона.