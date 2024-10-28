Чемпион UFC Топурия готов избавить Рахмонова от сложного боя. Как они вообще связаны?

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия (16-0) становится поистине большой звездой. У него огромная фан-база на исторической родине в Грузии, а также в Испании, гражданином которой он является. Ради него Дана Уайт уже собирается устроить турнир UFC в Испании в 2025 году.

Непобежденный Топурия не позволил ни одному своему сопернику раскрыть свои слабые стороны. Он очень уверен в себе, а где-то даже самоуверен, поэтому бросает различные вызовы, элегантно одевается, придерживается своего стиля, заставляет Серхио Рамоса отвлекаться от эль-класико и не только. На выходных он стал первым, кто нокаутировал самого Макса Холлоуэя (26-8).

Взрывную мощь Топурии выделяют эксперты по всему миру, и пока все выглядит так, что он оправдывает свои громкие слова делами в клетке. Кроме того, он может быть полезен даже для Шавката Рахмонова (18-0). Почему это так - читайте в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний Топурия является королем полулегкого дивизиона (до 66 килограммов), а 30-летний казахстанец Рахмонов - претендент на титул в полусреднем весе (до 77 килограммов). Как они вообще могут быть взаимосвязаны, ведь они выступают даже не в соседних категориях?

Все вертится вокруг одного человека, который, в перспективе, может стать как соперником Илии, так и противником Шавката. Речь про другого чемпиона лучшей организации мира - россиянина Ислама Махачева (26-1), правящего легким весом (до 70 килограммов).

33-летний файтер из Дагестана уже неоднократно заявлял о желании подраться за второй пояс и подняться в полусредний дивизион. В легком весе у него нет ярко выраженных конкурентов, за исключением Армана Царукяна (22-3), с которым у него намечается реванш в начале 2025 года.

Если Махачев вновь пройдет Царукяна, как это уже случалось более пяти лет назад, то вряд ли у него останутся большие дела в родной весовой категории, и тогда он рискнет пойти за вторым золотом. В принципе, он мог бы сделать это и раньше, но как раз в этот момент чемпионом полусреднего веса стал американский палестинец(24-3-0-1).

С ним у Махачева теплые братские отношения. Периодически они вместе тренируются, у них достаточно общего. Накануне известный тренер и наставник Ислама Хавьер Мендес, в интервью Submission Radio, заявил, что его подопечный не будет биться за пояс в 77 килограммах, пока там правит Мухаммад.

Но уже 8 декабря Белал проведет защиту титула против непобежденного, голодного и более молодого Рахмонова. И если Шавкату удастся отобрать титул у Мухаммада, то, основываясь на словах Мендеса, Ислам будет готов встретиться с казахстанцем в поединке за пояс.

Понятно, что боец и суперзвезда уровня Махачева - серьезная оппозиция даже для такого человека, как Рахмонов. При всем уважении к Белалу, Ислам был бы более тяжелым и устрашающим соперником для любого. Поэтому этот бой вряд ли можно отнести к желанным, если речь идет о Шавкате или его фанатах.

Сделать так, чтобы этого боя не состоялось, может и Топурия. Грузино-испанский файтер уже говорил об Исламе в дерзком стиле, намекнув, что не оставил бы шансов россиянину в уличной драке. А после победы над Холлоуэем он отметил, что станет первым, кто заставит Махачева проиграть после проведения удушающего либо болевого.

Это очень громкие слова. Ранее Махачев уже отвечал в СМИ, говоря, что таким поведением Илия "может доиграться". Если конфликт и напряженность будут возрастать, то не исключено, что UFC устроит титульный поединок между двумя чемпионами в рамках легкой весовой категории. Но для этого Исламу нужно сначала закрыть вопрос с Царукяном.

Таким образом, Топурии по силам как минимум задержать Махачева в 70 килограммах. Их противостояние стало бы делом чести для Ислама, и он бы готовился к бою с двойным усердием. А, с учетом того, что ему уже 33, каждый отодвинутый шанс подняться в весовую выше, может в итоге нарушить все планы.

Напомним, что Рахмонов выступает в UFC с 2020 года. На его счету шесть досрочных побед в шести поединках под эгидой UFC. Махачев является лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P), на его счету 15 побед и одно поражение почти за 10 лет в лиге. Что касается Топурии, то у него 8-0 в UFC с 2020 года - он дебютировал в промоушене на две недели раньше Шавката.